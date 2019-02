Niedrigere Verkaufspreise wegen einer stärkeren Konkurrenz dürften auch 2019 auf den Gewinn des Spezialchemiekonzerns Covestro drücken. Der Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2019 zwischen 1,5 und 2,0 Milliarden Euro liegen, wie der Dax -Konzern am Montag bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2018 in Düsseldorf mitteilte. Das wäre ein Rückgang um mindestens 37,5 Prozent. Nach dem Ausnahmejahr 2017 und einem im Vergleich immer noch starken 2018 wäre das obere Ende der angepeilten Spanne in etwa wieder so viel wie 2016.

Insbesondere die Preise für Schaumstoff-Vorprodukte in der Sparte Polyurethane waren bereits im Schlussquartal 2018 stark gefallen, nachdem diese zuvor auch von Produktionsausfällen der Konkurrenz von Covestro profitiert hatten. Ein stärkerer Wettbewerbsdruck dürfte laut Covestro weiter belasten. Für den Absatz zeigt sich Konzernchef Markus Steilemann indes optimistisch: Im Kerngeschäft wird ein Mengenwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich angestrebt./mis/stk

