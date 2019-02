Anspruchsvoll ist wohl das angemessene Wort, um die Anforderungen an Reifen für elektrisch betriebene Fahrzeuge in einem Wort zu beschreiben. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der E-Mobile ist deren Reichweite und diese wird in nicht unerheblichem Maße von den Reifen beeinflusst. Je geringer der Rollwiderstand der Reifen, desto weniger Energiebedarf pro gefahrenen Kilometer und um so höher die Reichweite. Der Rollwiderstand lässt sich unter anderem mit einer optimierten Kautschukmischung reduzieren.

Vom systematischen Nachteil zur optimalen Mischung

Die Eigenschaften von Reifen bewegen sich seit jeher in einem Dreieck aus niedrigem Rollwiderstand, optimierter Nasshaftung und hoher

Abriebbeständigkeit. Eigenschaften, die sich gegenseitig beeinflussen und nicht gleichzeitig in alle Richtungen in einer Kautschukmischung optimiert werden können. Zwar weichen die Anforderungen an Reifen für E-Fahrzeuge nicht grundsätzlich von denen für herkömmliche Antriebe ab. "Kurze Bremswege, präzises Handling, sichere Fahreigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn, niedriger Rollwiderstand, hohe Laufleistung sind auch hier wichtig und die Maßnahmen sind die gleichen wie bisher", so Andreas Schlenke aus der Reifenentwicklung von Continental. Doch für den Einsatz an elektrisch betriebenen Fahrzeugen spitzen sich die Anforderungen weiter zu. "Aufgrund der höheren Antriebsmomente und aufgrund höherer Fahrzeuggewichte ergibt sich ein systematischer Nachteil in Bezug auf Reifenverschleiß bei E-Fahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren", erklärt Schlenke. Ein möglichst niedriger Rollwiederstand ist ein Ziel, gleichzeitig steigen die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Nasshaftung und der Anspruch an die Lebensdauer der Reifen für eine nachhaltige Verkehrstechnologie wächst.

Faktoren für geringen Rollwiderstand

Die Reifenentwicklung für Gabelstapler sieht Martin Welzhofer, Head of R&D Commercial Specialty Tires, Continental, Hannover, als Vorreiter der Elektromobilität auf der Straße: "In puncto Innovationen und Technologien sind Gabelstapler Autos immer eine Nasenlänge voraus. Heutzutage fahren die meisten Gabelstapler bereits batterieelektrisch. Das stellt auch an uns als Reifenhersteller große Anforderungen. Staplerreifen müssen widerstandsfähig, hitzebeständig und haltbar sein, ihr Rollwiderstand gerade in einer elektrifizierten Welt so niedrig wie möglich. Vibrationen sollen möglichst auf ein Minimum reduziert werden."

Der Rollwiderstand eines Reifens hängt einerseits von der Kautschukmischung und andererseits von der Konstruktion des Reifens. In der Kautschukmischung sind es die Verkettungen der Polymere, sowie die eingesetzten Füllstoffe, die Einfluss auf die Reibung des Reifens auf der Straße haben. ""Das Gleichgewicht zwischen Rollwiderstandkoeffizient, Grip und Verschleißverhalten muss weiter optimiert werden. Funktionalisierte Polymere und Glasübergangstemperatur des Polymers, Füllstofftyp sowie die verwendeten Silane spielen eine Rolle, ebenso wie korrekte Mischprotokolle und einfache Compound Downstream-Verarbeitung", fasst Frank Lückgen, Director Global Marketing Tires im Geschäftsbereich Tire & Specialty Rubbers bei Arlanxeo, die wesentlichen Aspekte einer Mischungsoptimierung zusammen. "Mit unseren Kautschuktypen können wir die Glasübergangstemperatur und die Mikrostruktur beeinflussen, den Rollwiderstandskoefffizienten (RRc), Grip und Steifigkeit beeinflussen. Zusätzlich können wir die Wechselwirkungen zwischen Polymer und Füllstoff verbessern, indem wir funktionelle Gruppen auf das Polymer anwenden. Das Molekulargewicht beeinflusst den Verschleiß und RRc, aber man muss die Verarbeitbarkeit im Auge behalten. Wir können dies durch kontrollierte Verzweigungs- und Modifikationsgrade, sogenanntes Molecular Engineering beeinflussen."

Auch der Synthesekautschuk-Hersteller Trinseo beschäftigt sich mit der Optimierung der Rohstoffe und setzt dazu unter anderem ...

