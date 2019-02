Nach zwei starken Wochen winkt dem Dax auch am Montag ein freundlicher Start: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,27 Prozent höher auf 11 489 Punkte. Mit seinem Tageshoch von 11 504 Punkten war der Dax am Freitag nicht nur an den Widerstand im Bereich der runden Marke, sondern auch an den seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend herangelaufen. Nun winkt ein weiterer Test dieser Hürden.

Wegweisend dürften in den kommenden Tagen unter anderem weitere Berichte von Unternehmen werden: Aus dem Dax öffnen mit Covestro am Montag und BASF am Dienstag zwei Chemiekonzerne die Bücher. Am Mittwoch sind der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer sowie der Tesa- und Nivea-Produzent Beiersdorf an der Reihe.

Wichtige Themen bleiben aber auch die Zollstreitigkeiten. Im Konflikt mit China kündigte US-Präsident Donald Trump auf Twitter an, dass eine Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben wird. Gleichzeitig stellte er einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht. Die Europäer blicken derweil aber vor allem nervös auf drohende US-Sonderzölle auf europäische Autos./ag/zb

ISIN DE0008469008

AXC0035 2019-02-25/07:20