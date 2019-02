Immer noch nicht ganz so viel los Ende Monat Zwei des laufenden Jahres. Erstens dürfte sich das bis Ostern ändern, zweitens gibt es doch noch das eine oder andere in der Zeichnungsphase. So werden Sie vielleicht oder vielleicht auch nicht überrascht sein, Werbung zur aktuellen Kapitalerhöhung/Bezugsrechtsemission + öffentlichem Angebot von FCR Immobilien zu finden. Nur auf den ersten Blick allerdings. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...