The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11269 ERSTE GP BNK 13-19FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JS2 HSH NORDBANK FZ 2 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU62472AK81 MYLAN INC. 18/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU62472AL64 MYLAN INC. 18/48 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000CZ43Y57 COBA STUFENZANL 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9P0 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WJ78 LBBW FLR HPF 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828W309 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0896428843 RABOBK NEDERLD 13/19 MTN BD01 BON NZD N

CA VWYL XFRA XS1102356588 VOLKSW.FIN.SERV 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA DE000NRW23E0 LAND NRW SCH.R.1291 VAR BD02 BON EUR N

CA CHVC XFRA US166764BR03 CHEVRON 17/19 FLR BD02 BON USD N

CA CHVF XFRA US166764BS85 CHEVRON 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US17275RBB78 CISCO SYSTEMS 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828C244 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828SH49 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1039685422 BP CAPITAL MARK.14/19 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1153374084 AURIS LUX.II 14/23 REGS BD02 BON EUR N

CA E8B XFRA AU000000EVM6 ENVIROMISSION LTD. EQ00 EQU EUR N

CA FIQT XFRA BMG1371C1212 BRIGHTOIL PET.HLD.HD-,025 EQ00 EQU EUR N

CA SW7N XFRA SG1BI1000006 SWIBER HLDGS LTD EQ00 EQU EUR N