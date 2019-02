FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B

6HG XFRA GB00BKWQ1135 HAYDALE GRAPH.INDUS.LS-02

XFRA CA6481202027 NEW POINT EXPLORATION

NAT XFRA DK0060520450 NAPATECH A/S NAM. DK 0,25