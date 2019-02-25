sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 25.02.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 595 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,037 Euro		-0,123
-76,88 %
WKN: A11193 ISIN: GB00BKWQ1135 Ticker-Symbol: 6HG 
Aktie:
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC0,037-76,88 %
KOPR POINT VENTURES INC0,147+5,00 %
NAPATECH A/S0,165-5,98 %
TERRANET HOLDING AB0,451+1,40 %