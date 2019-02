Im vierten Quartal kommt es immer ganz dick. Für die Dinosaurier unter den Versicherern geht es ans Eingemachte. Es ist Saison der Hurricane. Diese und andere Naturkatastrophen verhageln den Unternehmen oft die Bilanz. Allerdings nur vorübergehend.

Rückversicherer versichern die richtig massiven Schäden, die auf dieser Welt auftreten können, wie Flutkatastrophen, Sturm, Lawinen, Waldbrände und Erdbeben. Sie nehmen solche Grossrisiken in ihre Bücher. Das ist ihr eigentliches Geschäftsmodell. Je mehr Risiko, desto besser. Rückversicherer leben vom Risiko und ziehen dieses an, wie die Motten das Licht. Hat es also ordentlich gekracht, verbessert sich die Geschäftsgrundlage. Zwar müssen Munich und Swiss Re, Hannover Rück und Berkshire Hathaway oder die französische Scor (die BIG FIVE) erst einmal ordentlich blechen, aber dafür können sie bei der nächsten Vertragserneuerungsrunde die Versicherungsprämien erhöhen und finden darüber hinaus weitere verängstigte Kunden, die sich nur zu gerne bei ihnen gegen gefährliche Grossrisiken absichern. Somit führt der Schaden zu noch mehr Gewinn - allerdings mit einem Jahr Verzögerung.

Herbststürme locken immer wieder zum Einstieg

Auch heuer hat sich im Q4 dasselbe Spiel wiederholt. Schaut man sich die Abschlüsse an, fällt auf, dass selbst die im Vergleich zu den beiden Giganten Swiss Re und Munich Re deutlich kleinere Hannover Rück trotz mehr Schäden als geplant (im vierten Quartal haben allein die verheerenden Waldbrände in Kalifornien die Hannoveraner einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag gekostet) das Prämienvolumen bereinigt um Wechselkurse um 15,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro ausgeweitet hat. Zu regulierende Grossschäden machten ...

