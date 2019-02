London - Rebellion in Londons Regierung: Kurz vor der Abstimmung über die nächsten Brexit-Schritte im britischen Parlament gehen gleich drei Minister öffentlich auf Konfrontationskurs zu Premierministerin Theresa May. Sie wollten einen "desaströsen" ungeregelten EU-Austritt verhindern, teilte das Trio mit. Damit steigen die Chancen, dass das Parlament am Mittwoch bei der Abstimmung May die Kontrolle über den Brexit-Kurs aus der Hand nimmt.

Ein No Deal würde die nationale Sicherheit schwächen, die Ökonomie stark schädigen und er könnte zum Zerfall des Vereinigten Königreichs führen, warnten Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke. Gelinge in den nächsten Tagen kein Durchbruch im Parlament, müsse der Brexit verschoben werden, forderte das EU-freundliche Trio am Samstag in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Daily Mail".

May reagierte gelassen auf die Rebellen in den eigenen Reihen. Ausserdem kündigte sie an, dass das sogenannte meaningful vote (bedeutungsvolles Votum) bis zum 12. März stattfinden wird: Die Regierung kann das Brexit-Abkommen mit Brüssel nur unterzeichnen, wenn zuvor das Parlament zugestimmt hat.

"Es ist immer noch in unserer Reichweite, die EU mit einem Abkommen am 29. März zu verlassen", sagte May, die am Sonntag zum Gipfel der EU mit der Arabischen Liga nach Ägypten flog. Kritiker werfen der Premierministerin immer ...

