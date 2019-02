FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach zwei starken Wochen winkt dem Dax auch am Montag ein freundlicher Start: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,27 Prozent höher auf 11 489 Punkte. Mit seinem Tageshoch von 11 504 Punkten war der Dax am Freitag nicht nur an den Widerstand im Bereich der runden Marke, sondern auch an den seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend herangelaufen. Nun winkt ein weiterer Test dieser Hürden.

USA: - GEWINNE - Das Prinzip Hoffnung hat am Freitag einmal mehr die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben. Anleger setzten wie schon in den vergangenen Wochen darauf, dass sich die USA und China im Handelsdisput schließlich doch einigen. Das trieb den Dow Jones Industrial vor dem Wochenende erstmals seit Anfang November über die Marke von 26 000 Punkten. Der Leitindex schloss 0,70 Prozent höher bei 26 031,81 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte der Index ein Plus von 0,6 Prozent.

ASIEN: - DEUTLICHES PLUS IN CHINA - Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten treibt die asiatischen Börsen weiter an. Vor allem in China selbst legten die Aktienkurse kräftig zu. Der CSI 300 legte eine halbe Stunde vor Handelsende rund fünf Prozent zu und baute damit die kräftigen Gewinne der vergangenen Wochen und Monate aus. Auf Jahressicht summiert sich das Kursplus jetzt schon auf knapp 22 Prozent. Auch in Japan ging es weiter nach oben. Der Nikkei 225 gewann ein halbes Prozent auf 21 528 Punkte - damit steht er knapp acht Prozent höher als noch Ende 2018.

DAX 11 457,70 0,30%

XDAX 11 460,53 0,43%

EuroSTOXX 50 3270,55 0,21%

Stoxx50 3018,94 0,13%

DJIA 26 031,81 0,70%

S&P 500 2792,67 0,64%

NASDAQ 100 7090,63 0,79%

Bund-Future 166,55 -0,04%

Euro/USD 1,1347 0,11%

USD/Yen 110,62 -0,06%

Euro/Yen 125,52 0,04%

Brent 66,94 -0,18 USD

WTI 57,17 -0,09 USD

