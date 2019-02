Der größe Brillenspezialist Europas liefert keine Überraschungdaten aber zuverlässige Daten. An der Spitze wechselt der Sohn auf den Vater, um die Kontinuität zu wahren. Fielmann ist sowohl in der Geschäftsstruktur als auch in den Ergebnissen eine Besonderheit: Kontinuität. Im letzten Jahr waren es 730 Filialen und das nächste Ziel sind vor allem Polen und Italien als neue Märkte. Hier betritt Fielmann Neuland. Kurze Frage: Investieren? Fielmann sorgt für Kontinuität, ist gelegentlich anfällig aus markttechnischen Gründen wegen der relativen Marktenge aber ein sauberes Investment mit Perspektive.



