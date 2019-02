Der Wasserstoff-Pure-Player Nel scheint in Südkorea allmählich Fuß zu fassen. In einer Ausschreibung konnten die Norweger einen Auftrag für zwei Wasserstoff-Stationen im Gegenwert von 2,8 Millionen Euro ergattern. Für Nel ist diese kleine Order ein wichtiger Schritt, um die Präsenz im wichtigen asiatischen Land zu erhöhen und im Erfolgsfall weitere Aufträge zu erhalten. Schließlich will das Land in den kommenden Jahren die Schlagzahl in Sachen Wasserstoffwirtschaft massiv erhöhen.

