Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für British American Tobacco vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4860 Pence belassen. Im zweiten Halbjahr 2018 dürfte der Tabakkonzern den Umsatz aus eigener Kraft um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert haben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit dürfte sich das Wachstum in Relation zu den ersten sechs Monaten 2018 erheblich verbessert haben./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-02-22/22:24

ISIN: GB0002875804