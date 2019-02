TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China die am kommenden Freitag auslaufende Frist verlängert. Im Kurzbotschaftendienst Twitter sprach Trump am Sonntag von "bedeutenden Fortschritten" bei den Handelsgesprächen mit Peking. Angesichts der "sehr produktiven Gespräche" verschiebe er die Frist, nach deren Ablauf Strafzölle auf chinesische Waren drastisch erhöht werden könnten. Eine neue Frist nannte Trump nicht. Der US-Präsident schrieb auf Twitter, Fortschritte habe es unter anderem beim Schutz geistigen Eigentums, bei Technologietransfers, Währungsfragen und Agrargütern gegeben. Sollte es weitere Fortschritte geben, wolle er bei einem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in seinem Luxusressort Mar-a-Lago ein Abkommen besiegeln. Auch die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua schrieb von "bedeutenden Fortschritten beim Washington-Besuch von Chinas Chefunterhändler und Vize-Regierungschef Liu He.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update, London

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Uniper SE, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags und des bereinigten EBIT 2018

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.797,80 0,24 Nikkei-225 21.543,61 0,55 Schanghai-Composite 2.917,84 4,05 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.457,70 0,30 DAX-Future 11.457,50 0,43 XDAX 11.460,53 0,43 MDAX 24.362,51 0,25 TecDAX 2.615,75 0,53 EuroStoxx50 3.270,55 0,21 Stoxx50 3.018,94 0,13 Dow-Jones 26.031,81 0,70 S&P-500-Index 2.792,67 0,64 Nasdaq-Comp. 7.527,55 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,64 +49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in die neue Woche starten. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende angekündigt, von einer Einführung neuer Strafzölle auf chinesische Importe ab dem 1. März erst einmal abzusehen. Trump begründete dies mit dem guten Verlauf der US-chinesischen Handelsgespräche. Ein Deal zwischen beiden Ländern könnte bei einem persönlichen Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jiping besiegelt werden. Die Trump-Aussagen kommen zwar nicht ganz überraschend, zunehmend konkretisieren sich allerdings die Details. An den asiatischen Börsen geht es vor allem in China mit den Kursen nach oben, was auch die europäischen Märkte stützen sollte. Derweil bietet die Woche mit dem anstehenden Treffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un sowie der Anhörung von Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats weitere Highlights, die kursbewegend wirken könnten. Außerdem tickt die Brexit-Uhr weiter.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Die Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen USA und China haben auch die europäischen Börsen gestützt. DAX und Euro-Stoxx-50 erreichten Jahreshochs.Allerdings kam auch immer wieder Verkaufsinteresse an den Markt, so dass die Bäume nicht in den Himmel wuchsen. Der überraschend schwache ifo-Index belastete dagegen nicht. Gesucht waren Rohstoffaktien, die im Schnitt 1,9 Prozent gewannen. Händler verwiesen auf wiederaufgewärmte Übernahmespekulationen um Newmont Mining und Barrick Gold in den USA. BHP, Anglo American und Rio Tinto stiegen um 1,7 bis 3,4 Prozent. Der Lebensmittelsektor verlor dagegen 0,8 Prozent, nachdem in den USA Kraft Heinz mit einer Fülle schlechter Nachrichten aufgewartet hatte. Unter den Branchenaktien büßten AB Inbev 3,6 Prozent ein. Enttäuschende Geschäftszahlen drückten die schwedische Elekta um über 13 Prozent. Die schweizerische Sika (+4 Prozent) legte überzeugende Zahlen vor. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Zahlen von Saint-Gobain (-1,6 Prozent) aufgenommen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der Volkswagen-Konzern hat vergangenes Jahr trotz der schwierigen Branchensituation sowohl den Umsatz als auch den Gewinn leicht gesteigert. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr überzeugte, die Aktie schloss leicht im Plus. Wirecard führten mit einem Plus von 4,4 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Wirecard-Chef Markus Braun geht von einer nachhaltigeren Erholung aus. Operativ laufe es für Wirecard weiterhin sehr stark, und an den in der Financial Times erhobenen Vorwürfen sei nichts dran. Dr. Hönle ist etwas enttäuschend ins Geschäftsjahr gestartet und zeigt sich auch für das zweite Quartal nicht optimistisch. Für die Aktie bedeutete dies ein Minus von 4,6 Prozent. Mit Sartorius ging es um 2,8 Prozent nach unten. Berenberg empfiehlt den Verkauf der Aktie, da der Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung enteilt sei. Eine Platzierung in Adler Real Estate war für das auffallende Kursminus von 8,2 Prozent verantwortlich.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen "Freitagshandel" sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Die VW-Aktie gab 0,3 Prozent nach. Der Konzern hatte am Nachmittag Zahlen veröffentlicht, später folgten einige kritische Analystenkommentare.

USA / WALL STREET

Freundlich - Auch am Freitag war die Wall Street nicht zu stoppen und verbuchte den neunten Wochengewinn in Folge. Das ist die längste derartige Strecke seit 1995. Die drei Hauptindizes stiegen auf Jahreshochs. Es war nach wie vor die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China, die die Anleger zu Käufen animierte. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Freitag nochmals, dass er gute Chancen für einen Deal sieht. Außerdem kündigte er an, dass er möglicherweise im März den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen könnte. Unter den Einzelwerten legten Hewlett-Packard Enterprise (HPE) nach erhöhter Prognose um 0,6 Prozent zu. Kraft Heinz brachen um über 27 Prozent ein. Umsatz und Ergebnis im Schlussquartal verfehlten die Markterwartungen, und die US-Börsenaufsicht SEC untersuchte im Oktober die Rechnungslegung der Einkaufsabteilung. Nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley stiegen Intel um 2,1 Prozent und waren damit stärkster Wert im Dow.

Staatsanleihen profitierten von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 4,5 Basispunkte auf 2,65 Prozent fallen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1341 +0,0% 1,1337 1,1336 EUR/JPY 125,51 -0,0% 125,56 125,54 EUR/CHF 1,1332 -0,1% 1,1341 1,1336 EUR/GBR 0,8678 -0,0% 0,8679 0,8683 USD/JPY 110,67 -0,1% 110,77 110,74 GBP/USD 1,3070 +0,0% 1,3064 1,3055 Bitcoin BTC/USD 3.782,00 0,59 3.760,00 3.939,26

Am Morgen zeichnet sich noch keine größere Bewegung im Euro-Dollar-Paar ab. Impulse könnten am Dienstag von der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats kommen.

Am Devisenmarkt wurde der Euro etwas gedrückt vom schwächeren ifo-Index. Auf der anderen Seite verhinderten aber die schwächeren US-Konjunkturdaten vom Vortag und die taubenhafte Fed einen stärkeren Anstieg des Dollar. Der Euro notierte im späten Geschäft bei etwa 1,1335 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1358 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,10 57,26 -0,3% -0,16 +23,9% Brent/ICE 66,85 67,12 -0,4% -0,27 +22,9%

Die Ölpreise zeigten sich kaum bewegt. Auch für den Ölmarkt wäre es positiv, wenn der Handelsstreit beigelegt würde, denn dieser dämpft die Nachfrage. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 57,19 Dollar. Brentöl verlor dagegen 0,1 Prozent auf 66,99 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,22 1.327,60 +0,2% +2,62 +3,7% Silber (Spot) 15,95 15,92 +0,2% +0,03 +2,9% Platin (Spot) 847,00 844,00 +0,4% +3,00 +6,3% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 +12,0%

Das zinslos gehaltene Gold gilt als Nutznießer einer lockeren Geldpolitik. Nachdem das Edelmetall an den beiden vorigen Tagen unter Gewinnmitnahmen gelitten hat, legte die Feinunze nun um 0,4 Prozent auf 1.329 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May will das Unterhaus bis Mitte März über einen ergänzten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen lassen. Das Votum solle spätestens am 12. März - also zweieinhalb Wochen vor dem geplanten EU-Austritt - stattfinden, sagte May laut britischen Medienberichten am Sonntag auf dem Flug zu einem Besuch in Ägypten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 25, 2019 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.