Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Metro AG von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 12,90 auf 12,10 Euro gesenkt. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf gleich sechs Gründe für die Abstufung der Papiere des Handelskonzerns. Dazu gehören eine rückläufige Profitabilität, ein mangelhafter Barmittelfluss im Kerngeschäft außerhalb Russlands oder nicht nachhaltige Gewinne im Immobilienbereich. Er glaubt, dass die Aktie in Hoffnung auf ein Übernahmeangebot durch EP Global überbewertet ist./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0058 2019-02-25/08:18