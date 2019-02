Die stärksten Sektoren der letzten Wochen an der Wall Street waren Gold-, Silber- und Kupferaktien. Doch auch Stahltitel konnten deutlich an Wert zulegen und so gehörten die führenden Stahlproduzenten wie US-Steel, Ak Steel oder auch Nucor ebenfalls zu den großen Gewinnern. Mittlerweile hat die Aktie die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 zurückerobert.

Den vollständigen Artikel lesen ...