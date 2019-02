Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Puma-Aktien von 375 auf 385 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller würden die Vorteile einer beeindruckende Produktpalette aufgezehrt vom Kostenanstieg, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt halte er die Margenannahmen des Marktes daher für zu hoch. Die Zielerhöhung begründete er mit einem verschobenen Bewertungshorizont und angepassten Schätzungen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-02-25/08:24

ISIN: DE0006969603