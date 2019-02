SECO SpA (Arezzo), ein Hightech-Produzent von miniaturisierten Computern und "gebrauchsfertigen" integrierten Systemen, gemeinsam mit Anteilseigner FII Tech Growth Fonds, unterstützt von Cassa Depositi e Prestiti, gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen heute einen Vertrag für die Übernahme der Mehrheitsanteile an Fannal Electronics Co. Ltd., einem führenden Hersteller von Human Machine Interaction Technologien mit Sitz in Hangzhou (China), unterzeichnet hat.

Fannal Electronics wurde im Jahr 2011 mit Blick auf den rasch wachsenden Sektor modernster Touch-Screen-Technologien gegründet und hat sich zu einem angesehenen Hightech-Akteur entwickelt, der für die Qualität seiner Produkte und seinen hervorragenden technischen Support bekannt ist.

Die Transaktion besitzt strategischen Wert für den SECO Konzern, da sie die FuE- und Produktionsmöglichkeiten weiter stärkt und mehr als 60 hochspezialisierte Fachkräfte zusätzlich in das Unternehmen einbringen wird. Sie erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, das für italienische Spitzenleistungen bekannt ist, die von den Finanzinstrumenten der CDP Group weiter vorangetrieben werden.

Im April 2018 investierte FII Tech Growth, ein durch CDP geförderter und von Fondo Italiano d'Investimento SGR verwalteter Fonds, rund 10 Mio. in SECO zur Beschleunigung seiner Expansion und Internationalisierung.

Lesen Ding, Gründer von Fannal, wird einen Minderheitsanteil behalten und das Unternehmen weiterhin als sein General Manager und CEO leiten. Nach Abschluss des Investments wird Ivan Brambilla, eine Sales and Industrial Operations Führungskraft mit früheren Erfahrungen in mehreren führenden Unternehmen wie beispielsweise Magneti Marelli, Toshiba und 3M, nun als Mitglied des Board of Directors von Fannal fungieren und für die wirtschaftliche Expansion auf dem europäischen Markt verantwortlich zeichnen.

"Im Rahmen dieser Transaktion investieren wir in ein weltweit führendes Unternehmen, das in dem hochspezialisierten Sektor der Touchdisplay-Technologie tätig ist, die nun ein wesentlicher Bestandteil unserer Systeme sein wird, so Massimo Mauri, SECO Executive Director - SECO plant signifikante Investitionen in Fannal mit der Zielsetzung, die Effektivität seiner Lieferketten weiter zu verbessern und eine Plattform für den Zugang zum wachsenden chinesischen Markt zu schaffen".

"Wir sind äußerst erfreut, die Beziehung zu unserem langjährigen Partner SECO weiter stärken zu können, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen", so Lesen Ding, CEO von Fannal. "Wir erachten diese Verbindung als den Beginn einer äußerst erfolgreichen Partnerschaft. Wir können von dem Ruf, von der Reichweite und der Kundennähe von SECO profitieren, während SECO Zugang zu den starken technischen Fähigkeiten, der konkurrenzfähigen Preisgestaltung und den Lieferkettenressourcen von Fannal erhalten wird."

Deloitte Financial Advisory und Deloitte Legal fungieren als finanzielle bzw. juristische Berater.

Über SECO

SECO ist ein italienischer Konzern mit einer führenden globalen Position im Bereich Embedded-Technologie und Internet of Things (IoT). Seit 1979 entwickelt und produziert das Unternehmen eingebettete Systeme Industriecomputer, die in eine Maschine oder ein Tool des Kunden integriert werden können. SECO aktiviert deren Funktionen und ermöglicht die Interaktion durch Touch-/Video-Schnittstellen.

SECO kooperiert mit einem breiten Netzwerk strategischer Lieferanten auf internationaler Hightech-Ebene (einschließlich Intel, AMD, NXP, NVIDIA, Wind, und Telenor) sowie mit Universitäten, Forschungszentren und innovativen Startup-Unternehmen. Das Unternehmen agiert weltweit mit Büros in Italien, Deutschland, Indien, Taiwan und den USA und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

Die industriellen Sektoren, in denen die Produkte von SECO zum Einsatz kommen, reichen von der Biomedizin bis hin zur Wellness, von industriellen Automatisierungssystemen bis hin zum Transportwesen. Das Unternehmen zählt Marktführer zu seinen Kunden, wie etwa Cimbali, Esaote, Evoca und Technogym.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seco.com

Über Fannal

Fannal Electronics Co., Ltd. wurde im Jahr 2011 gegründet, mit der Zielsetzung, hochmoderne Touch-Technologie für den Industriemarkt zu entwickeln und zu produzieren.

Das Unternehmen ist ein Marktführer in der Gestaltung hochwertiger kundenspezifischer Touch-Display-Lösungen. Qualität, hohe Präzision und Zuverlässigkeit werden durch interne Kontrollen aller Produktionsprozesse sichergestellt.

Fannal Electronics is weithin bekannt für seine weltweit führende fachliche Kompetenz und seine Kundenbetreuung mit internationaler Präsenz und engen Kundenbeziehungen rund um den Globus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Fannal.com

Über FII Tech Growth

FII Tech Growth, mit einer Mittelbeschaffungsvorgabe in Höhe von 150 Mio. €, ist der erste italienische Late-Stage-Technologie-Beteiligungsfonds. Der Fonds steht unter der Leitung von Fondo Italiano d'Investimento SGR und wurde gegründet mit der Zielsetzung, in das Wachstum kleiner und mittelgroßer italienischer Unternehmen mit Hightech-Geschäftsmodellen zu investieren. Der Fonds meldete im September 2017 seinen ersten Abschluss mit Cassa Depositi e Prestiti als Cornerstone-Investor. Fondo Italiano d'Investimento SGR verwaltet gegenwärtig insgesamt acht Investmentfonds für institutionelle Anleger mit verwalteten Vermögen in Höhe von insgesamt rund 3 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fondoitaliano.it

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190224005039/de/

Contacts:

Simona Agostinelli

Marketing Manager SECO SpA

Tel.: +39 0575 26979

simona.agostinelli@seco.com

Roberto Del Giudice

Fondo Italiano d'Investimento SGR

Tel.: +39 02 63532.1

roberto.delgiudice@fondoitaliano.it

Maria Laura Sisti

CSC VIsion

Tel.: +39 347 4282170

marialaura.sisti@cscvision.com