Es geht weiter aufwärts mit der Wirecard-Aktie: Der Titel des Zahlungsdienstleisters konnte seit dem 6-Monats-Tief am 08.02. bei 96,86 Euro bereits deutlich an Wert gewinnen und notiert aktuell bei rund 117 Euro. Das Leerverkaufsverbot der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Wirecard-Aktie (bis 18. April 2019) und ein Presseinterview am Freitag...

Den vollständigen Artikel lesen ...