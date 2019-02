EXCHANGE NOTICE 25 FEBRUARY 2019 SHARES SUSPENSION OF TRADING: FIT BIOTECH OY Trading in the shares of FIT Biotech Oy has been suspended on the Nasdaq Helsinki today by request of the company. The company will disclose further information. Identifiers: Trading code: FITBIO ISIN code: FI4000148606 id: 109536 Orderbook will be flushed. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE 25.2.2019 OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: FIT BIOTECH OY Kaupankäynti FIT Biotech Oy:n osakkeilla keskeytettiin Nasdaq Helsingissä tänään yhtiön pyynnöstä. Yhtiö tiedottaa lisätietoja myöhemmin. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: FITBIO ISIN-koodi: FI4000148606 id: 109536 Tarjouskirja on tyhjennetty. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260