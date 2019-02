Die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit hat am Montag die asiatischen Börsen weiter nach oben getrieben. Eine Rally bot sich vor allem an den chinesischen Festlandbörsen selbst, wo es um mehr als 5 Prozent nach oben ging. Damit baute der CSI 300 seine kräftigen Gewinne der vergangenen Wochen und Monate weiter aus.

"Mehr und mehr zeichnet sich eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ab, das treibt die Aktienmärkte weiter nach oben", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Dabei verwies er darauf, dass US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben und zudem einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht gestellt hat. Ein Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen im März spräche dafür, dass es beide Seiten jetzt wirklich ernst meinen, so Cutkovic.

Der CSI-300-Index zog um kräftige 5,95 Prozent auf 3729,48 Punkte an, nachdem es für den Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands bereits am Freitag um 2,3 Prozent nach oben gegangen war. Seit Anfang Januar summiert sich sein Gewinn damit nun auf bald 24 Prozent.

Der Hongkonger Hang-Seng-Index stieg zuletzt indes um nur moderate 0,54 Prozent auf 28 972,27 Punkte.

Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel am Montag mit einem Aufschlag von 0,48 Prozent auf 21 528,23 Zähler./ck/stk

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0068 2019-02-25/08:45