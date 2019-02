Gute Gründe für dividendenstarke Aktien gibt es eigentlich immer. Im Jahr 2019 aber möglicherweise besonders viele.

Psychologie ist bekanntlich ein entscheidender Faktor an der Börse. Wenn Furcht und Angst Überhand nehmen, tut das den Kursen in aller Regel nicht gut. Und so ist auch die aktuelle Zurückhaltung an den Aktienmärkten nachvollziehbar. Mit korrigierten Konjunkturprognosen und Sorgen vor einem Brexit sowie weiteren Handelskonflikten bekommen die Pessimisten schließlich zurzeit genügend Argumente. Frage ist bei aller berechtigten Skepsis aber diese: Bieten sich bei der Geldanlage wirklich Alternativen zum Aktienmarkt?

Für Anleger ein Muss

Eine Antwort darauf gibt nicht zuletzt die aktuelle Zinspolitik der weltweiten Notenbanken. Die anhaltend niedrigen Zinsen - jüngste Entscheidungen und Äußerungen von Fed und EZB verheißen ein weniger restriktives Verhalten beider Institute als noch vor wenigen Wochen erwartet - machen Investments gerade in klassisch-konservativ Vermögensklassen vor dem Hintergrund der Inflation zum Nullsummenspiel; unter Berücksichtigung der Geldentwertung bleibt keine nennenswerte Rendite mehr übrig. Und damit beantwortet sich auch obige Frage: Nein, am Aktienmarkt führt gerade für einen langfristig denkenden Investor kein Weg vorbei.

Nun haben Dax und Co. aber jüngst, im Jahr 2018, mal wieder die Kehrseite der Medaille, sprich fallende Kurse gezeigt. Wer länger am Markt ist, weiß zwar nicht nur dank Kostolany, sondern auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, dass die Börse keine Einbahnstraße ist; er versteht solche Korrekturen einzuordnen. Die jüngere Generation aber, welche die Börse vielleicht gerade einmal die letzten zehn ...

