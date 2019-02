Nemetschek hatte am 06. Februar die vorläufigen Zahlen gemeldet. Das EBITDA legte um rund 22% auf 121 Mio. Euro zu. Der Umsatz wurde um 17% auf 461 Mio. Euro gesteigert und hat damit die Jahresprognose übertroffen. Die Gewinnmitnahmen brachten Verluste bis in den Bereich von unter 120,00 Euro und es sieht so aus, als ob Nemetschek bereits wieder auf Weg nach oben ist. Wir können uns gut vorstellen, dass es die Aktie in den nächsten Tagen weiter nach ...

