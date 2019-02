Phrasen stehen der Freiheit des Denkens im Weg. "Jeder verdient Respekt" zum Beispiel. Ein "Ja, so ist es" soll uns der Satz entlocken. Doch so ist es gerade nicht. Applauswürdig ist nicht alles.

Wer mag da widersprechen? "Menschen haben unsere Unterstützung verdient." So verkündete es die Berliner SPD-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Eva Högl im Januar 2019 und rechnete mit allgemeinem Beifall. Anlass ihrer Äußerung war die Räumung eines Obdachlosencamps durch die Polizei. Dabei wurde einer aggressiven und von Läusen befallenen Obdachlosen für kurze Zeit ein Tuch über den Kopf gezogen. Die Polizisten wollten sich schützen. Bald zirkulierte ein Video von der Szene, und die Polizisten gerieten unter Rechtfertigungsdruck. War das Abdrängen und Vermummen der Frau verhältnismäßig? Eva Högl bezweifelte das, denn "Menschen haben unsere Unterstützung verdient".

Der Satz entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Phrase. Er ist wie jede Phrase auf ein sofortiges Einverständnis angelegt, immunisiert sich wie jede Phrase mit hohem moralischem Anspruch gegen inhaltliche Kritik und verhindert wie jede Phrase genau jene Debatte, die er zu führen vorgibt. Phrasen sind Basta-Wörter, denen nichts entgegengesetzt werden können soll. Dabei wäre ein solches Aufbegehren gegen das Regiment der Phrasen bitter nötig. Phrasen stehen der Freiheit des Denkens im Weg. Sie sind Stoppschilder, die sich als Wegweiser drapieren.

Wer von "Menschen" als Kategorie redet oder gar der "Menschheit", der will betrügen. Der verweigert den Blick auf den Einzelnen, auf das Individuum, auf die Person, von der allein alle Wirklichkeit, jedes Problem und jede Problemlösung ausgehen muss. "Mensch" droht im politischen Diskurs zur Phrase zu werden. Im Högl-Zitat sind "Menschen" eine Teilmenge der Menschheit, die Obdachlosen.

Den Polizisten, Menschen auch sie, wird rhetorisch keine "Unterstützung" zuteil. Im moralisch hochtourigen "Wir" lauert die maximale Anmaßung, stellt es doch das redende Ich auf den Thron des Souveräns, der über "Unterstützung" befindet. Und dass, wie der Högl-Satz behauptet, alle Menschen unterschiedslos Unterstützung verdienten, fällt ebenfalls in die Kategorie des antiempirischen Vorurteils zu strategischen Zwecken. Dahinter verbirgt sich eine besonders tückische, momentan sehr erfolgreiche Phrase: "Jeder verdient Respekt".

Diese Phrase ist ein weiterer Wackeldackel auf der Hutablage im bundesdeutschen Debattenwagen. Ein "Ja, so ist es" soll sie uns entlocken. Doch so ist es gerade nicht. Nicht jeder verdient Respekt. Applauswürdig ist nicht alles. Wenn etwa die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Clip behauptet, "jeder hat ein Recht auf Respekt, immer und überall", dann irrt sie. Respekt ist der Empfangsstempel für eine Überzeugung oder eine Tat, die Achtung verdient. Das wusste schon Kant. Man muss ihn sich verdienen.

