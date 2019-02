microSD Express schließt sich mit SD Express zusammen, um PCIe und NVMe für Übertragungsraten von bis zu 985 MB/sek und Abwärtskompatibilität zu integrieren

Mobile World Congress Stand CS120 Die SD Association hat heute microSC Express präsentiert und bietet damit die beliebten Schnittstellen PCI Expressund NVMe zusammen mit der älteren microSC-Schnittstelle für Abwärtskompatibilität an. Ebenso wie SD Express wird bei microSD Express die PCIe-Schnittstelle genutzt. Sie liefert eine maximale Datentransferrate von 985 Megabyte pro Sekunde (MB/s). Das NVMe-Upper-Layer-Protokoll bietet zudem einen erweiterten Speicherzugriffsmechanismus und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten für mobile Geräte.

Die in der SD 7.1-Spezifikation definierten microSD Express-Karten sollen mit vielerlei Kapazitäten angeboten werden, darunter microSDHC Express, microSDXC Express und microSDUC Express. Ein aktuelles Video gibt eine Übersicht zu microSD Express und SD Express.

"Mit microSD Express entsteht für die mobile Branche eine attraktive neue Option, mobile Geräte mit austauschbaren SSDs auszustatten", so Hiroyuki Sakamoto, Präsident der SDA. "Durch SD 7.1 werden Verbraucher und Hersteller mobiler Geräte in den kommenden Jahren in die Lage versetzt, dem ständig steigenden Speicherbedarf gerecht zu werden."

"PCI-SIG freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der SDA bei dieser neuesten Innovation für die weltweit führende austauschbare Speicherkarte microSD", so Al Yanes, Präsident und Vorsitzender von PCI-SIG. "Die Konformitätstests für PCIe-Spezifikationen sind ab heute bei großen Testhändlern erhältlich. Damit bietet sich jedem neuen PCIe-Nutzer ein deutlicher Vorteil."

microSD Express liefert die Geschwindigkeiten, die zur Übertragung großer Informationsmengen nötig sind, wie sie durch die datenintensive drahtlose Kommunikation, geschwindigkeitsintensive Anwendungen auf Karten und mobile Rechner, die in ständiger Weiterentwicklung begriffenen Gamingsysteme, Multikanal-Geräte für das Internet der Dinge, zahlreiche Verwendungen im Automobilbereich, mobile Videos mit höherer Auflösung, Actionkameras, 360o-Videos, VR usw. entstehen.

"NVMe ist die branchenweit anerkannte SSD-Leistungsschnittstelle vom Klienten über das Datenzentrum bis hin zum mobilen Gerät und wird millionenfach ausgeliefert", so Amber Huffman, Präsidentin von NVM Express Inc. "Durch die Einführung der NVMe-Technologie in den neuen microSD-Express-Karten durch die SDA erhalten die Nutzer für diverse Anwendungen kürzere Latenzzeiten und immer schnellere Datenübertragungsraten."

microSD Express nutzt bei der zweiten Stiftreihe die bekannten Spezifikationen PCIe 3.1 bzw. NVMe v1.3, wie sie jeweils von PCI-SIG und NVM Express festgelegt sind. PCIe 3.1 umfasst die Unterzustände für geringe Leistung (L1.1, L1.2) und ermöglicht damit Implementierungen von SD Express mit geringer Leistung für den mobilen Markt. Außerdem werden SD-Express-Karten mit deutlich schnelleren Datenübertragungsraten voraussichtlich weniger Energie verbrauchen als herkömmliche microSD-Speicherkarten, während die maximal aufgenommene Leistung gleich bleibt. Mit diesen Karten erhalten Systementwickler neue Optionen, die sich durch die PCIe- und NVMe-Kapazitäten bieten: etwa Bus Mastering, Multi Queue (ohne Sperrmechanismus) und Host Memory Buffer. Dadurch, dass auf erfolgreiche Protokolle aufgebaut wird, die bereits auf dem Markt sind, liefert die SDA der Branche einen Vorteil, da die Nutzung von vorhandener Testausrüstung möglich ist und durch die Verwendung bestehender, in vorhandenen Konstruktionen genutzter Bausteine beim Entwicklungsvorgang Einsparungen möglich werden.

Die SDA hat Sichtmarkierungen zur Kennzeichnung von microSD-Express-Speicherkarten herausgegeben, um die Abstimmung von Karte und Gerät zugunsten einer optimalen Geräteleistung zu erleichtern.

Die SDA hat ihre Diskussionsschrift "SD-Express-Speicherkarten mit PCIe und NVMe-Schnittstellen" ("SD Express Memory Cards with PCIe and NVMe Interfaces") überarbeitet. Darin finden sich weitere Einzelheiten zu den neuen Kapazitäten und Funktionen, die in der Spezifikation SD 7.1 zu finden sind. Sie hat außerdem eine neue Diskussionsschrift mit dem Titel "SD-Express- und microSD-Express-Speicherkarten: Die beste Wahl für Ihre zukünftigen Produktentwürfe" ("SD Express and microSD Express Memory Cards: The Best Choice for Your Future Product Designs") vorgestellt. Produktingenieure finden hier eine umfassende Übersicht zu den jetzt verfügbaren Optionen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Sie finden die SDA vom 25.-28. Februar 2019 an Stand CS 120 auf dem Mobile World Congress Barcelona in der Fira Gran Via, Barcelona, Spanien. Die SDA ist außerdem vom 26.-28. Februar an Stand 3A-524 auf der embedded world im Messezentrum Nürnberg, Deutschland vertreten.

SD Association

Die SD Association ist ein weltweites Ökosystem aus fast 900 Technologiefirmen, die für die Festsetzung interoperabler SD-Normen zuständig sind. Der Verband fördert die Entwicklung von Produkten in den Bereichen Verbraucherelektronik, drahtlose Kommunikation, digitale Bildgebung und Networking, für die marktführende SD-Technologie genutzt wird. Die SD-Norm ist bei den Verbrauchern die erste Wahl und macht mit ihrer zuverlässigen Interoperabilität und ihrem benutzerfreundlichen Format inzwischen mehr als 90 Prozent des Marktes für Speicherkarten aus. Heute verfügen Smartphones, Tablets, Drohnen, Geräte für das Internet der Dinge, HDTV-Geräte, Audio-Player, Automobilsysteme, Computer, digitale Kameras und digitale Videokameras über SD-Interoperabilität. Wenn Sie weitere Informationen über die SDA wünschen oder Mitglied werden wollen, besuchen Sie bitte die Webseite des Verbandes unter https://www.sdcard.org

Die SD-Logos sind von SD-3C LLC lizenzierte Markenzeichen.

PCI-SIG

PCI-SIG ist die Vereinigung, die PCI-Spezifikationen als offene Branchennormen besitzt und verwaltet. Die Organisation legt I/O-Spezifikationen (Eingang/Ausgang) für Branchennormen fest, die dem Bedarf ihrer Mitglieder entsprechen. Derzeit besteht PCI-SIG aus fast 800 branchenführenden Mitgliedsfirmen. Weitere Informationen über PCI-SIG sowie eine Liste der Vorstandsmitglieder finden Sie unter www.pcisig.com. PCI Express ist ein eingetragenes Markenzeichen von PCI-SIG.

PCIe-PCI Express ist eine von PCI-SIG entwickelte Norm und PCIe ist ein Markenzeichen von PCI-SIG

NVMe NVM ExpressTM ist eine von NVM Express Inc. entwickelte Norm und NVMe ist ein Markenzeichen von NVM Express Inc.

