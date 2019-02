Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vestas nach Presseberichten über eine mögliche Übernahme des indischen Turbinenherstellers Suzlon Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 660 dänischen Kronen belassen. Eine Einschätzung des Potenzials einer solchen Transaktion nehme er zunächst nicht vor, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Studie. Er wies aber darauf hin, dass die Dänen in der Vergangenheit mit Zukäufen eher auf das Service-Geschäft fokussiert gewesen seien und nicht auf Hersteller./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-02-25/09:11

ISIN: DK0010268606