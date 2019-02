FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut seine Gewinne aus dem Nachthandel kurz vor Start des Xetra-Handels weiter aus. Nachdem der März-Kontrakt in der Vorwoche um gut 1 Prozent zulegen konnte, setzt er am Montagvormittag zum Sprung über den wichtigen Widerstand bei 11.500 Punkten an. Darüber hat er nach Aussage der Charttechniker der Commerzbank dann Platz bis in den Bereich bei 11.675 Punkten.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.40 Uhr um 61,5 auf 11.519 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.538 und das Tagestief bei 11.476,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.972 Kontrakte.

February 25, 2019 02:42 ET (07:42 GMT)

