DEMA Deutsche Mikroapartment AG: Aus Sciolla Investment wird die DEMA Deutsche Mikroapartment AG DGAP-News: DEMA Deutsche Mikroapartment AG / Schlagwort(e): Immobilien DEMA Deutsche Mikroapartment AG: Aus Sciolla Investment wird die DEMA Deutsche Mikroapartment AG 25.02.2019 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Aus Sciolla Investment wird die DEMA Deutsche Mikroapartment AG Frankfurt am Main, 25. Februar 2019 - Aus der Sciolla Investment GmbH & Co. KG wird über einen Wechsel der Rechtsform und durch Umfirmierung die DEMA Deutsche Mikroapartment AG ("Deutsche Mikroapartment"). Dies markiert einen wichtigen strategischen Schritt in der Unternehmensentwicklung. Die Deutsche Mikroapartment übernimmt in der neuen Konzernstruktur die Funktion der Management-Holding. Matteo Sciolla fungiert als Alleinvorstand. Der Aufsichtsrat besteht aus Ralf Meinerzag (CIO Wolfgang Steubing AG), Frank Schneider (Vorstandsmitglied publity AG) und Thomas Schmiegel (Bankkaufmann). Die AG wird zum 31. März 2019, dem Ende des Geschäftsjahres 2018/2019, mit einem anfänglichen Eigenkapital von rund 8,1 Million Euro ausgestattet sein. Das Immobilienportfolio des Konzerns hat derzeit einen Marktwert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. In 2019 soll das Portfolio durch weitere Zukäufe auf einen Marktwert von etwa 100 Millionen Euro verdoppelt werden. Matteo Sciolla, Vorstand der Deutsche Mikroapartment: "Der Name der AG definiert unser Wachstumsziel, denn wir planen bundesweites Wachstum unseres auf Mikroapartments fokussierten Immobilienportfolios. In der Akquisition von Value-Add-Bestandsimmobilien und Grundstücken konzentrieren wir uns auf Studentenstädte und können uns aufgrund unseres Sektor-Knowhows auch in B- und C-Städten erfolgreich bewegen. Weitere Immobilienzukäufe sowie der Organisationsausbau stehen in den kommenden Monaten im Vordergrund." Die Anmeldung der gesellschaftsrechtlichen Änderungen zum Handelsregister erfolgte am 22. Februar 2019; mit der Eintragung der Änderungen im Handelsregister wird für die kommenden Wochen gerechnet. Über DEMA Deutsche Mikroapartment AG Die DEMA Deutsche Mikroapartment AG* ("Deutsche Mikroapartment") wertet Wohnhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser nach dem Erwerb über gezielte Asset Management- und Property Management-Maßnahmen in technischer und kaufmännischer Hinsicht auf. Mit dieser Value-Add-Strategie realisiert die Deutsche Mikroapartment überdurchschnittliche Renditen. Die Objekte werden nach erfolgreicher Wertentwicklung im eigenen Bestand gehalten oder an Investoren veräußert. Zielgruppen als Mieter sind insbesondere Studenten, Wochenendpendler und Singles. Der regionale Schwerpunkt liegt auf westdeutschen Studentenstädten. Neben dem Bestandsmanagement ist die Deutsche Mikroapartment auch in der Projektentwicklung tätig. Die Deutsche Mikroapartment verfolgt eine auf Wachstum des Immobilienportfolios und des Unternehmens ausgerichtete Strategie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.dema-ag.com. *HR-Eintragung ausstehend Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 (0)69 905505-52 E-Mail: deutsche-mikroapartment@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt am Main 25.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 780175 25.02.2019 AXC0077 2019-02-25/09:15