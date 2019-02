Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Erfolgskurs und hat am Montag seinen Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen fortgesetzt. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten über die viel beachtete Marke von 11 500 Punkten, die er am Freitag kurz getestet hatte und gewann 0,62 Prozent auf 11 528,90 Zähler. Damit summiert sich der Gewinn des deutschen Leitindex in den vergangenen zwei Wochen auf rund 5,5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montagmorgen um 0,43 Prozent auf 24 466,40 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,5 Prozent vor.

Die Anleger konzentrierten sich derzeit auf das Positive und blendeten die vielen Risiken eher aus, stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest: "Dieses Marktumfeld ist nicht ungefährlich." Er verwies dabei auf die laufenden Gespräche im US-Handelskonflikt mit China. "Trotz Fortschritten in mehreren Bereichen sollten sich die Anleger noch nicht zu überschwänglich freuen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist nach wie vor möglich", so Altmann. Dass US-Präsident Donald Trump die Strafzölle gegen China am 1. März nicht erhöht, sei keine Überraschung mehr. Den Europäern drohen nach wie vor US-Sonderzölle auf ihre Autos./edh/stk

