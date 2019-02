BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht die deutsche Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleiten, sondern erwartet eine lediglich verlangsamte und gedämpfte Aufwärtsbewegung. "Wir haben unverändert eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung. Die Beschäftigung nimmt weiter zu, aber das Wachstum hat sich verlangsamt gegenüber früher", sagte der SPD-Politiker dem Inforadio des RBB.

"Wir müssen die Risiken beachten. Die sind insbesondere im internationalen Umfeld zu sehen, mögliche Handelskonflikte, der Brexit", sagte Scholz. Trotzdem zeigten die Daten für die Weltwirtschaft, für Europa und für Deutschland, "dass wir von einer zwar sehr gedämpften Aufwärtsentwicklung ausgehen dürfen, aber von einer Aufwärtsentwicklung."

Deutschland war Ende vergangenen Jahres knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. So war das Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal unverändert zum dritten Quartal, während die Wirtschaft im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent gesunken war. Ein abermaliger Rückgang am Jahresende hätte eine "technische Rezession" bedeutet.

