Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump verlängert in Handelsstreit mit China Frist für Zollerhöhungen

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China die am kommenden Freitag auslaufende Frist verlängert. Im Kurzbotschaftendienst Twitter sprach Trump von "bedeutenden Fortschritten" bei den Handelsgesprächen mit Peking. Angesichts der "sehr produktiven Gespräche" verschiebe er die Frist, nach deren Ablauf Strafzölle auf chinesische Waren drastisch erhöht werden könnten. Eine neue Frist nannte Trump nicht.

Ifo-Exporterwartungen steigen im Februar leicht

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich etwas aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen im Februar auf 7,2 von 6,0 Saldenpunkten im Januar. "Die deutsche Industrie behauptet sich in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld", teilte das Ifo-Institut mit.

Scholz erwartet weiter Wirtschaftswachstum und keine Rezession

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht die deutsche Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleiten, sondern erwartet eine lediglich verlangsamte und gedämpfte Aufwärtsbewegung. "Wir haben unverändert eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung. Die Beschäftigung nimmt weiter zu, aber das Wachstum hat sich verlangsamt gegenüber früher", sagte der SPD-Politiker dem Inforadio des RBB.

Verdi-Chef Bsirske hält "Eskalation" im Tarifstreit für möglich

Verdi-Chef Frank Bsirske hält eine weitere Zuspitzung des Tarifstreits im öffentlichen Dienst für möglich. "Ich schließe im Moment auch eine Eskalation nicht aus", sagte Bsirske den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor der am Donnerstag beginnenden dritten Verhandlungsrunde mit den Ländern. Eine schnelle Einigung sei nicht in Sicht, beide Seiten lägen noch weit auseinander.

SPD will Verkäufer von Wohnimmobilien für Makler zahlen lassen

Verkäufer von Wohnimmobilien sollen in Zukunft nach dem Willen von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) für den Makler bezahlen. Die Ministerin sagte der Süddeutschen Zeitung, die Käufer von Wohnungen und Eigenheimen sollten bei den hierzulande hohen Erwerbsnebenkosten entlastet werden.

May will Unterhaus bis 12. März erneut über Brexit-Abkommen abstimmen lassen

Die britische Premierministerin Theresa May will das Unterhaus bis Mitte März über einen ergänzten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen lassen. Das Votum solle spätestens am 12. März - also zweieinhalb Wochen vor dem geplanten EU-Austritt - stattfinden, sagte May laut britischen Medienberichten auf dem Flug zu einem Besuch in Ägypten.

Betrugsvorwürfe überschatten Parlamentswahl in Moldau

Überschattet von Betrugsvorwürfen ist in der Republik Moldau ein neues Parlament gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 49 Prozent, wie die Wahlkommission nach Schließung der Wahllokale mitteilte. Erwartet wurde ein Dreikampf zwischen der prorussischen Sozialistischen Partei von Präsident Igor Dodon, der regierenden Demokratischen Partei (PDM) und dem proeuropäischen Parteienbündnis Acum. Das Ergebnis wurde am Montag erwartet.

Europäische Union verurteilt Gewalt der Maduro-Regierung in Venezuela

Die Europäische Union hat den gewaltsamen Widerstand der venezolanischen Regierung gegen Hilfslieferungen aus dem Ausland verurteilt. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warf der Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, bei der Blockade der Grenzübergänge "irreguläre bewaffnete Gruppen" eingesetzt zu haben, um "Zivilisten und Parlamentarier einzuschüchtern, die sich für die Verteilung von Hilfsgütern engagieren wollten".

Senegals Präsident Macky Sall laut Regierungschef wiedergewählt

Bei der Präsidentschaftswahl in Senegal ist Staatschef Macky Sall der Regierung zufolge wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber habe in der ersten Wahlrunde "mindestens 57 Prozent" der Stimmen erhalten, sagte Regierungschef Mahammed Boun Abdallah Dionne. Damit wäre keine Stichwahl nötig. Sall ist seit 2012 Staatschef des Landes, das als Musterbeispiel für Stabilität in Westafrika gilt.

Nigerianer wählen neuen Präsidenten und neues Parlament

Vor dem Hintergrund einer schwierigen Wirtschaftslage und großen Sicherheitsproblemen im Norden des Landes haben die Nigerianer Wochenende mit einer Woche Verspätung einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. "So weit, so gut", sagte Präsident Muhammadu Buhari, der als einer der ersten in einem Wahllokal seiner Heimatstadt Daura seine Stimme abgab.

Nordkoreas Machthaber mit dem Zug nach Vietnam aufgebrochen

Das zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump wirft seine Schatten voraus: Während Kim sich mit dem Zug auf den Weg nach Vietnam machte, hob Trump erneut das große wirtschaftliche Potenzial eines atomwaffenfreien Nordkoreas hervor. Das Treffen der beiden findet am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Jan +0,4% gg Vj (PROG: +0,6%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,7% (Dez: +1,9%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.