Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Erfolgskurs und hat am Montag seinen Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen fortgesetzt. Der Dax (DAX 30) kletterte in den ersten Handelsminuten über die viel beachtete Marke von 11 500 Punkten, die er am Freitag kurz getestet hatte und gewann 0,62 Prozent auf 11 528,90 Zähler

