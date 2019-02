Zürich - MoneyPark, der grösste unabhängige Hypothekarspezialist der Schweiz, vermittelte 2018 deutlich über zwei Milliarden Franken Hypothekarvolumen, während die Anzahl der Mitarbeitenden um rund 60 auf 180 stieg. Das 2012 gegründete Unternehmen baut somit seine Position als aktuelle Nr. 4 im Schweizer Hypomarkt weiter aus. MoneyPark verhilft mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell aus persönlicher Beratung, über 100 Anbietern und besten Konditionen in der ganzen Schweiz Käufern und Besitzern zur optimalen Hypothek, für selbstgenutztes Wohneigentum ebenso wie für Renditeobjekte.

«Es freut uns ausserordentlich, dass das Vertrauen der Schweizer in und der Bedarf nach einer unabhängigen, hochprofessionellen Hypothekarberatung Jahr für Jahr steigt», kommentiert Dr. Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark, das starke Wachstum. Im Geschäftsjahr 2018 wandten sich weit mehr als 10'000 Besitzer und Käufer von selbstgenutztem Wohneigentum und Renditeobjekten an MoneyPark. «Das so platzierte Hypothekarvolumen beträgt deutlich über zwei Milliarden Franken», ergänzt Stefan Heitmann das Jahresergebnis. Der Anteil von MoneyPark am Wachstum des Schweizer Hypothekarmarktes, notabene einer der weltweit grössten, beträgt nunmehr über fünf Prozent. Insgesamt bewirtschaftet MoneyPark nun schweizweit einen Hypothekarbestand von über zehn Milliarden ...

