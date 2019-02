St. Gallen - Die geschundene Anlegerseele kann sich über die Entwicklung an den Finanzmärkten in den letzten Wochen nicht beklagen. Die meisten Aktienindizes haben mehr als 10% zugelegt. Die von den Anlegern vor Weihnachten befürchtete Rezession ist wieder in der Schublade der Erinnerungen verschwunden. Das zeigt sich auch an der Freude an High Yield-Obligationen. Die durchschnittliche Risikoprämie bei den Dollar-Anleihen ist von 5.90% auf 4.90% gesunken und liegt fast schon wieder auf dem Niveau des letzten Sommers. Dabei sind es gerade diese Obligationen, welche bei einer Rezession am meisten durch Zahlungsausfälle der Schuldner leiden würden.

Nicht in das rosige Bild und den gestiegenen Risikoappetit passt die Zinsentwicklung bei den sicheren Staatsanleihen. Die Rendite des 10-jährigen US-Treasury

ist von 2.80% auf 2.65% gesunken. Um eine 10-jährige Anleihe der Eidgenossenschaft zu kaufen, sind die Anleger wieder bereit, eine jährliche Rendite von 0.30% zu bezahlen. Die Flucht in die Sicherheit dieser Anleihen zeugt von der Angst vor einem Einbruch der Konjunktur. Da stellt sich natürlich die Frage, wer Recht hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...