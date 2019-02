Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, bietet den Kunden des tschechischen Mobile-Payment-Anbieters Twisto Apple Pay als Zahlungsmittel. Nutzer fügen einfach ihre digitale Twisto-Mastercard zu Apple Pay hinzu, um noch komfortabler zu bezahlen. Damit hat Wirecard in einem weiteren Land eine Integration des Payment-Service von Apple bereits zum Launch-Termin ermöglicht und treibt so die Digitalisierung von Zahlungen in Europa weiter voran.



Bei Twisto handelt es sich um einen Service mit einer leicht zu bedienenden App für unkomplizierte, sofortige Zahlungen und das Begleichen von Rechnungen über einen Foto-Scan per Smartphone. Bereits seit 2017 ermöglichen Wirecard und Mastercard Twisto-Kunden das Payment per Kreditkarte und Wearable. Durch die zusätzliche Integration von Apple Pay können Nutzer nun beim Online-Shopping, innerhalb von Apps, auf Websites und am POS mit Twisto noch komfortabler bezahlen.



Twisto hat sich in der Tschechischen Republik und in Polen als eine der führenden Mobile-First-Lösungen für das tägliche Bezahlen bei Early Adopters und technisch versierten Konsumenten etabliert und erzielt eine Kundenzufriedenheit von fast 98 Prozent. Für die Zukunft plant der Anbieter zusammen mit Wirecard die Expansion in weitere Länder Europas und spricht damit Millionen Verbraucher an.



Mit Hilfe von Apple Pay können Twisto-Kunden per Touch-ID oder Face-ID für physische Güter und digitale Dienste bezahlen. Sicherheit und Datenschutz haben dabei oberste Priorität. So werden die Daten dank einer einmaligen Device Account Number weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert.



Julian Weste, Vice President Financial Institutions von Wirecard, erklärt: "Mit der Tschechischen Republik kommt jetzt ein weiterer Markt, in dem wir die Kombination aus Mobile Payment App und Apple-Komfort ermöglichen können. Unser Ziel ist es, die Digitalisierung der Zahlungsprozesse in Europa weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit Twisto sehen wir großes Potenzial, weitere Märkte in Europa zu erschließen."



"Mit Hilfe von Wirecard bieten wir unseren Kunden eine weitere, sehr bequeme Art des Bezahlens an und können damit unseren Vorsprung weiter ausbauen. Wir sind stolz darauf, der einzige tschechische Apple-Pay-Zahlungsanbieter zu sein, der nicht an eine bestimmte Bank angeschlossen ist. Dies macht uns national und international sehr wettbewerbsfähig und ermöglicht es uns, Verbrauchern ein einzigartiges Einkaufs- und Zahlungserlebnis zu bieten, unabhängig davon, bei welcher Bank sie sind", sagt Michal Smida, CEO bei Twisto.



Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.twisto.cz



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Twisto:



Twisto ist eine Verbraucher-App zur Vereinfachung des täglichen Zahlungsverkehrs. Die App ist eine Omnichannel-Lösung, die es Kunden ermöglicht, mit nur einem Klick online zu bezahlen und Rechnungen mit einem Foto oder einer E-Mail zu begleichen. Sie lässt sich mit einer Mastercard und einem NFC-Armband verbinden, um Zahlungen überall zu ermöglichen. Alle Zahlungen werden vom Kunden am Monatsende oder über mehrere Monate hinweg beglichen. Darüber hinaus bietet die Money App den besten Wechselkurs, sofortige Zahlungsbenachrichtigungen, umfassende Reiseversicherungsprodukte und ein tolles Kundenerlebnis für tägliche Zahlungen.



