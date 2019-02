Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Montag im frühen Handel mehr oder weniger auf der Stelle. Dem Leitindex SMI gelang in den ersten Handelsminuten zwar ein weiterer Jahresrekord, allerdings liessen Kursverluste der Schwergewichte die Gewinne abschmelzen, so dass er mittlerweile knapp im Minus steht.Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...