Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach der angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Spark auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Er sehe überzeugende strategische Gründe für den Schritt des Schweizer Pharmakonzerns, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. So erhalte Roche eine validierte Gentherapie-Plattform und Produktionskapazitäten, wobei die Gentherapie Luxturna gegen Netzhautstörungen bereits zugelassen worden sei./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 02:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-02-25/09:55

ISIN: CH0012032048