Der Kali- und Salzproduzent K+S dürfte das letzte Jahr wohl so schnell wie möglich abhaken wollen. Denn Schwierigkeiten in Kanada und der Rekordsommer in Deutschland hatten die ursprünglichen Wachstumserwartungen zunichte gemacht. Umso mehr versucht K+S nun, dem Markt für dieses Jahr eine neue Wachstumsstory zu bieten.

Für das angelaufene Geschäftsjahr hat sich K+S viel vorgenommen. Das gilt zum einen für das neue Kaliwerk im kanadischen Bethune. Hier soll die Produktion in diesem Jahr von 1,4 auf 1,7 Mio. Tonnen steigen. Dabei verweist der Konzern aber immer wieder darauf, dass das immer noch das Anfangsstadium ist. Denn das Werk soll nach seiner Anlaufphase, die noch bis 2023 dauert, fast 3 Mio. Tonnen Kali jährlich produzieren. Aktuell wichtiger ist aber, dass das Werk auch schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...