Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen werden in der Eurozone weitere interessante Frühindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMI) hätten für Deutschland und die Eurozone einen unerwartet starken Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe und einen überraschend kräftigen Anstieg im Dienstleistungssektor ausgewiesen. Die Ergebnisse würden auf einen merklichen Rückgang des PMI Verarbeitendes Gewerbe für Italien und Spanien schließen lassen. Die EU-Sentiment Indikatoren (ESI) hätten ebenfalls eine hohe Aussagekraft in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Es falle auf, dass sich diese Indikatoren bislang deutlich weniger stark eingetrübt hätten als die jeweiligen PMI. Zum einen würden die PMI die Lage etwa überzeichnen. Zum anderen dürften aber die ESI die Lücke in den nächsten Monaten verringern. Die Analysten der RBI würden daher bei den anstehenden ESI zumindest einen kleinen Rückgang im Dienstleistungsbereich und eine erneut starke Verringerung im Industriebereich ansetzen. In Summe sollte sich daher das Wirtschaftsvertrauen trotz der Aufhellung des Konsumentenvertrauens eingetrübt haben. ...

