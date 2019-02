Bitcoin - hohe Volatilität und Action sind garantiert. Alleine im Februar hat die Notierung 20 Prozent zugelegt. Im gestrigen Handel jedoch wieder eine plötzliche 10-Prozent-Korrektur. Der Rebound verliert damit an Kraft, die seit dem Hype bis zu 20.000 Dollar laufende übergeordnete Konsolidierung rückt wieder in den Fokus. Woran die Unsicherheit liegt, erklärt gut Bitcoin.de-Gründer Oliver Flaskämper. Er ist bullish und glaubt, dass wir den Boden gesehen haben. Doch wie bei so vielen Marktteilnehmer verbleibt auch bei ihm eine Rest-Unsicherheit, die er auf Nachfrage von uns thematisiert:

