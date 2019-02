TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn die jüngsten Schlagzeilen zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit äußerst uneinheitlich gefeiert. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Aussetzung der US-Strafzölle auf chinesische Importe sorgte an den Aktienmärkten in China für eine Rally, aber auch nur dort. Die chinesischen Kernlandbörsen verbuchten die höchsten Aufschläge seit 2015, zugleich verließen die wichtigsten Indizes den Bärenmarktmodus. Doch außerhalb Chinas fiel die Aktienmarktreaktion zwar überwiegend positiv, aber in der Regel auch sehr verhalten aus.

"Die jüngsten Schlagzeilen dürften zum Wochenstart keinen bedeutenden Schwung am Gesamtmarkt verleihen. Nichtsdestotrotz untermauern sie das positive Sentiment", sagte Marktstratege Tai Hui von JP Morgan Asset Management. Im Handel wurde befürchtet, dass Trump sich nach einem erfolgreichen Abschluss des Handelskonflikts mit China den nächsten Handelspartner vornehmen könnte.

Rally nur in China

Der US-Präsident hatte am Sonntag mitgeteilt, er werde die für den 2. März geplante Anhebung der US-Strafzölle auf chinesische Waren von 10 auf 25 Prozent zunächst aussetzen. Ein neues Datum für eine mögliche Erhöhung der Zölle kündigte er hingegen nicht an. Zwar gab Trump keine weiteren Details hierzu bekannt, jedoch hätten die Handelsgespräche zwischen China und den USA in der vergangenen Woche in Washington "erhebliche Fortschritte" gemacht. Auch in den staatlich gelenkten Medien Chinas wurde von Erfolgen bei den Verhandlungen gesprochen.

Zudem hatte Trump die Planung eines Treffens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping angekündigt, sollte es zu weiteren Fortschritten kommen. Ein Treffen zwischen beiden Regierungschefs wurde von Handelsexperten gemeinhin als Signal gedeutet, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stehen.

Der Schanghai-Composite stieg um 5,6 Prozent auf 2.961 Punkte. Ein ähnliches Bild zeigte sich an der kleineren Börse in Shenzhen, die um 5,4 Prozent anzog. Positiv wurde in China auch die Ankündigung aufgenommen, dass der Finanzsektor künftig eine größere Rolle in der Volkswirtschaft einnehmen solle. Die Finanzwerte im CSI-300 schossen um 7,8 Prozent empor - der steilste Anstieg seit 2014.

In Taiwan schlossen die Kurse auf Tageshoch, der Taiex verzeichnete den zweiten Sechstageanstieg in drei Monaten und kletterte diesmal um 0,7 Prozent auf neues Viereinhalbmonatshoch. Die Titel des Kameralinsenherstellers Largan rückten um 3,2 Prozent vor, Händler verwiesen auf den Beginn einer einer wichtigen Branchenkonferenz.

Die anderen Aktienmärkte der Region üben sich hingegen in Zurückhaltung. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann 0,5 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei-225 ebenfalls um 0,5 Prozent auf 21.528 Punkte. Die japanische Börse schloss trotz der moderaten Zuwächse auf einem Zehnwochenhoch. Gestützt wurde der Markt von Aufschlägen im Elektroniksektor, wo Keyence und SMC um rund 4 Prozent zulegten. Die Unternehmen könnten von einer Einigung im Handelsstreit profitieren, hieß es.

In Sydney notierte der S&P/ASX-200 über weite Strecken mit einem leichten Minus. Zum Handelsende drehte er jedoch ins Plus und schloss etwas fester. Goldman Sachs rechnete damit, dass der Importbann australischer Kohle im chinesischen Hafen Dalian keine nachhaltigen Folgen auf den australischen Handel nach sich ziehen dürfte. Weniger als 10 Prozent der Kohleausfuhren nach China würden über Dalian abgewickelt, hieß es. Das BIP sei nur zu 0,06 Prozent betroffen. Kaum verändert zeigte sich hingegen der Kospi in Seoul, wo anfängliche Gewinne im Handelsverlauf schwanden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.186,30 +0,31% +9,56% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.528,23 +0,48% +7,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.232,56 +0,09% +9,38% 07:00 Schanghai-Comp. 2.961,28 +5,60% +18,74% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.948,66 +0,50% +11,38% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.390,93 +0,66% +6,82% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.269,77 -0,00% +6,55% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.723,90 +0,14% +1,82% 10:00 BSE (Mumbai) 35.990,68 +0,33% -0,73% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:53 % YTD EUR/USD 1,1351 +0,1% 1,1337 1,1348 -1,0% EUR/JPY 125,57 +0,0% 125,56 125,69 -0,1% EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8679 0,8703 -3,7% GBP/USD 1,3090 +0,2% 1,3064 1,3041 +2,7% USD/JPY 110,63 -0,1% 110,77 110,74 +0,9% USD/KRW 1120,67 -0,2% 1122,90 1123,83 +0,6% USD/CNY 6,6928 -0,3% 6,7142 6,7188 -2,7% USD/CNH 6,6920 -0,0% 6,6947 6,7183 -2,6% USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8478 7,8486 +0,2% AUD/USD 0,7158 +0,2% 0,7147 0,7116 +1,6% NZD/USD 0,6873 +0,2% 0,6857 0,6797 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.772,00 +0,3% 3.760,00 3.895,01 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 57,26 -0,2% -0,09 +24,1% Brent/ICE 66,93 67,12 -0,3% -0,19 +23,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,39 1.327,60 +0,1% +1,79 +3,7% Silber (Spot) 15,97 15,92 +0,3% +0,05 +3,1% Platin (Spot) 848,50 844,00 +0,5% +4,50 +6,5% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,6% +0,02 +12,9% ===

