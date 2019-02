Die Nachfrage nach dem Flüssig-Erdgas LNG steigt rapide, denn es kann viel Treibhausgas sparen. Doch Versorgungsengpässe können nicht ausgeschlossen werden.

Der Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) entwickelt sich nach einer Studie des Energiekonzerns Shell vor allem in Asien sehr dynamisch. Sollte die Nachfrage weiterhin steigen wie bisher, werde es Mitte der 2020er Jahre zu Engpässen bei der Versorgung kommen, heißt es in einem Shell-Ausblick für den LNG-Markt, den der Konzern am Montag veröffentlichte.

"Die Anstrengungen Chinas, die Luftqualität in Ballungsräumen ...

