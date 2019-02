(Wiederholung: Fehlender Buchstabe ergänzt und Zahl eingeordnet im 3. Absatz.)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Bayer -Tochter Monsanto muss sich in den USA erneut wegen angeblicher Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat vor Gericht verantworten. An diesem Montag (17.00 Uhr MEZ) soll in San Francisco der Prozess des Klägers Edwin Hardeman gegen Monsanto beginnen.

Hardeman macht Monsantos Unkrautvernichtungsmittel Roundup für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Er wirft dem im vergangenen Jahr von der Leverkusener Bayer AG übernommenen US-Saatgutriesen zudem vor, die Risiken des Produkts verschwiegen zu haben. Der Konzern weist die Anschuldigungen energisch zurück.

Für Bayer ist der Rechtsstreit brisant, denn es handelt sich um einen "Bellwether Case" genannten Musterfall in einem Massenverfahren, der richtungsweisend für viele weitere Klagen ist. Allein in diesem Fall ist Bayer mit rund 1300 US-Klägern konfrontiert, Hunderte Klagen sind bei Richter Vince Chhabria im nördlichen Bezirk von San Francisco gebündelt. Insgesamt gibt es in den USA rund 9300 Kläger.

Nachdem die Auswahl der Jury bereits erfolgt ist, sollen die Streitparteien zum Prozessauftakt ihre eröffnenden Statements abgeben. Danach steht ein regelrechter Anhörungsmarathon an - für die nächsten vier bis fünf Wochen sind dem Gericht zufolge an jedem Wochentag außer Donnerstag rund sechsstündige Verhandlungen geplant./hbr/DP/men

