Am MWC 2019 hat Huawei CBG das HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateBook 13, HUAWEI MateBook 14, das zusammenklappbare 5G-Smartphone HUAWEI Mate X und das HUAWEI 5G CPE Pro präsentiert.

Richard Yu, CEO von Huawei CBG, sagte dazu: "Mit der Ankunft der ‚All-Scenario'-Ära freuen sich die Verbraucher auf revolutionäre Erfahrungen. Wir werden alles daransetzen, um weltweit führende 5G-Erlebnisse zu bieten, die alles übertreffen, was es je gab."

Aktualisiertes HUAWEI MateBook X Pro

Das HUAWEI MateBook X Pro ist mit einem 13,9-Zoll-3K-Ultra-FullView-Display mit 91 Prozent Screen-to-Body-Ratio ausgestattet. Angetrieben wird der Laptop von einem Intel Core i7 8565 und NVIDIA GeForce MX250 mit 2GB GDDR5. Er verfügt über Breitband-WLAN, Bluetooth 5.0 und Thunderbolt 3 Port und das Dolby Atmos Sound System. Das Top-Produkt kommt mit HUAWEI Share 3.0, das Datenübertragungsprobleme zwischen Windows-Notebooks und Android-Smartphones löst.

HUAWEI MateBook 13 und HUAWEI MateBook 14

Das HUAWEI MateBook 13 und das HUAWEI MateBook 14 bieten ein 10-Punkt- Multitouch-3:2-FullView-Display. Das HUAWEI MateBook 14 wird vom Intel Core i7-8565U angetrieben. NVIDIA GeForce MX250 ist für das HUAWEI MateBook 14 erhältlich, während das HUAWEI MateBook 13 ein NVIDIA GeForce MX150 verwendet. Beide Notebooks bieten HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 und HUAWEI Share 3.0.

HUAWEI Mate X

Das HUAWEI Mate X verbindet 5G mit einem zusammenklappbaren Bildschirm, KI und einer ganz neuen Art von Interface mit einem noch nie da gewesenen Benutzererlebnis. Dieses Gerät verfügt über ein flexibles OLED-Panel, das mechanische Scharnier Falcon Wing, Balong 5000, leistungsfähige Kameras und einen 4500-mAh-Akku, der HUAWEI SuperCharge unterstützt.

HUAWEI 5G CPE Pro

Das von Balong 5000 angetriebene HUAWEI 5G CPE Pro bietet ultraschnelles Breitband, um Smart Homes in die 5G-Ära einzubinden.

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. 15 Zentren für F&E sind in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China eingerichtet worden. Huawei Consumer BG ist einer der drei Geschäftsbereiche von Huawei und deckt Smartphones, PCs und Tablets, tragbare Geräte und Cloud-Services usw. ab. Das internationale Netzwerk von Huawei gründet auf fast 30 Jahren Fachkompetenz in der Telekommunikationsbranche. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Verbrauchern weltweit die neuesten technischen Fortschritte zu liefern.

