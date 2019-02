Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger Vorläufige Zahlen für 2018 im Rahmen der Erwartungen, gute Basis für Fortsetzung des Wachstumskurses, Kursziel & Rating bestätigt Gemäß vorläufigen Zahlen für 2018 hat die SYZYGY AG die Wachstumsdynamik bei den Umsatzerlösen, insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres hin, beschleunigt und damit insgesamt eine Umsatzsteigerung um 7,6 % auf 65,3 Mio. EUR (VJ: 60,67 Mio. EUR) erreicht. In unseren bisherigen Schätzungen (siehe Researchstudie vom 07.11.18) hatten wir Umsatzerlöse in Höhe von 66,74 Mio. EUR prognostiziert und damit liegt das erreichte Umsatzniveau im Rahmen unserer Erwartungen und damit deutlich über Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die SYZYGY AG in der Lage gewesen ist, den Wegfall des BMW-Plattformetats, der noch in der Vorjahresperiode hohe Umsatzbeiträge geleistet hatte, aufzufangen. Neben der Rückkehr zum organischen Wachstum bei den deutschen Gesellschaften ist dies auch auf die positive Integration der in 2017 neu erworbenen Gesellschaften zurückzuführen. Das EBIT in Höhe von 6,1 Mio. EUR stellt den höchsten jemals von der SYZYGY AG erreichten Wert dar. Mit der korrespondierenden EBIT-Marge von 9,3 % (VJ: 6,8 %) fand eine Annäherung an die historischen Margenniveaus sowie an die von der Gesellschaft anvisierte 10%-Marke statt. Unseres Erachtens wurde hier die bereits unterjährig aufgezeigte Effizienzverbesserung fortgesetzt und die Gesellschaft profitierte zudem vom Wegfall einmaliger Sonderaufwendungen (Mitarbeiterabbau bei Syzygy Berlin, Integration akquirierter Gesellschaften). Auch beim EBIT wurde unsere zuletzt bestätigte Prognose nahezu erreicht. Das Nachsteuerergebnis in Höhe von 5,0 Mio. EUR lag hingegen leicht über unseren Schätzungen. Auf dieser Basis plant die Gesellschaft, erwartungsgemäß, die Ausschüttung der Dividende auf 0,40 EUR je Aktie (VJ: 0,39 EUR) erneut anzuheben. Im Rahmen der vorläufigen Berichterstattung hat die SYZYGY AG besonders die Erfolge bei der Neukundengewinnung im vierten Quartal 2018 hervorgehoben. In Zusammenarbeit mit den neu erworbenen Gesellschaften konnten bspw. Projekte von Daimler Financial Services, Deutsche Bahn, Huawei, PayPal, Porsche und Viega gewonnen werden. Damit dürfte das für 2019 anvisierte Wachstum bereits sehr gut unterfüttert sein. SYZYGY AG geht für das laufende Geschäftsjahr 2019 von einer Steigerung der Umsätze im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Das operative Ergebnis soll hierzu leicht überproportional zulegen und damit die Rentabilität weiter verbessert werden. Diese erste Guidance für 2019 wird durch unsere bisherigen Prognosen, mit erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 73,41 Mio. EUR und einem prognostizierten EBIT in Höhe von 7,39 Mio. EUR (EBIT-Marge: 10,1 %), unseres Erachtens gut abgebildet. Daher bestätigen wir die 2019er Prognosen. Das im Rahmen unseres unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel liegt damit unverändert bei 11,70 EUR und das Rating lautet weiterhin KAUFEN. Nach der zum 29.03.19 geplanten Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 werden wir im Rahmen der dann anstehenden AnnoStudie eine Bewertungsaktualisierung vornehmen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17601.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung der Studie: 25.02.19(9:32 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe der Studie: 25.02.19(10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

