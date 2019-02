In Österreich leben rund 530.000 Menschen mit einer beeinträchtigenden Schwerhörigkeit. 350.000 von ihnen sind unbehandelt. Das hat Kosten von jährlich 4,1 Milliarden Euro zur Folge, eine geringere Lebensqualität und eine höhere Arbeitslosenrate.

Dies belegt eine neue, umfangreiche wissenschaftliche Studie "Hearing Loss Numbers and Costs". Ihre detaillierten Ergebnisse werden am 6. März 2019 in einer Konferenz im Europäischen Parlament in Brüssel präsentiert. Die Konferenz findet im Rahmen des Welttag des Hörens am 3. März statt, der in diesem Jahr unter dem Motto "Teste Dein Gehör" steht.

Der Bericht zeigt, dass alleine die geringere Lebensqualität der betroffenen Menschen in Österreich jährliche Kosten in Höhe von 2,8 Milliarden Euro verursacht. Produktivitätsverluste bedingen weitere Kosten von 1,3 Milliarden Euro im Jahr. In Summe belaufen sich die Kosten in Österreich auf 4,1 Milliarden Euro. Pro betroffene Person über 15 Jahre ergibt sich ein Betrag von 11.700 Euro. Wann es sich bei einem Hörverlust um eine beeinträchtigende Schwerhörigkeit handelt, wird durch das Projekt "Global Burden of Disease" (GBD; zu Deutsch: "Globale Krankheitslast") festgelegt und als Hörverlust von größer gleich 35 Dezibel definiert.

Die Studie zeigt aber auch, dass der Gebrauch von Hörgeräten und anderen Hörlösungen das Wohlbefinden und die Lebensqualität schwerhöriger Menschen steigert. Sie weist zudem nach, dass Menschen mit einer beeinträchtigenden Hörminderung, die unbehandelt bleibt, ein höheres Risiko haben, zu vereinsamen und in ihren kognitiven Fähigkeiten nachzulassen sowie an Depression und Demenz zu erkranken. Im Vergleich zu Normalhörenden besteht für Personen, die etwas gegen ihre Schwerhörigkeit unternehmen, kein erhöhtes Risiko.

In Österreich sind das von den insgesamt 530.000 Menschen mit einer beeinträchtigenden Schwerhörigkeit nur etwa 180.000. Das heißt, dass nur etwa jeder Dritte von ihnen mit Hörgeräten oder anderen Hörlösungen versorgt ist. Im Zuge der zunehmenden Alterung der Gesellschaft, der steigenden Lebenserwartung des Einzelnen sowie des früheren Beginns einer Schwerhörigkeit durch erhöhte Lärmbelastung wird die Zahl der Menschen mit Hörminderung in den kommenden Jahren voraussichtlich noch weiter ansteigen.

Bei "Hearing Loss Numbers and Costs" handelt es sich um eine Metastudie, die Hunderte wissenschaftliche Studien und Artikel ausgewertet und miteinander verglichen hat. Alle in die Metastudie einbezogenen Veröffentlichungen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht und beschäftigen sich mit der Häufigkeit und den Folgen von Schwerhörigkeit sowie der Anwendung und dem Nutzen von Hörgeräten.

"Die Studie führt uns deutlich vor Augen, dass unbehandelte Schwerhörigkeit ein erhebliches und weit verbreitetes Gesundheitsproblem darstellt, das eine immense ökonomische und soziale Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat. Der Bericht zeigt aber auch, dass sich eine Untersuchung des Gehörs und die Behandlung einer Schwerhörigkeit auszahlen. Dies gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft", so Kim Ruberg, Generalsekretär der Interessengemeinschaft hear-it AISBL, die den Bericht veröffentlicht hat.

"Falls Sie glauben schwerhörig zu sein, möchte ich Ihnen eine Untersuchung Ihres Gehörs ans Herz legen. Sie können damit beginnen, Ihr Gehör selbst mit der "Check your hearing"-App der WHO zu testen, auf unserer Internetseite www.hear-it.orgoder auf der deutschsprachigen Informationsseite www.ihr-hoergeraet.de. Sollten Sie tatsächlich Hörprobleme haben, rate ich Ihnen, sich einem eingehenden Hörtest bei einem Hörexperten zu unterziehen, also bei einem Hörakustiker oder HNO-Arzt", fährt Kim Ruberg fort.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranstaltet alljährlich am 3. März den Welttag des Hörens. Mit diesem Aktionstag möchte die WHO auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, Taubheit und Schwerhörigkeit vorzubeugen, sowie den Gehörschutz und die Hörgeräteversorgung zu fördern. Dieses Jahr steht der Welttag des Hörens unter dem Motto "Check your hearing" (zu Deutsch: "Teste Dein Gehör").

Die Studie "Hearing Loss Numbers and Costs" wurde im Auftrag der hear-it AISBL von Prof. em. Bridget Shield mit Unterstützung von Prof. Mark Atherton erstellt. Beide sind an der Brunel Universität London tätig. Im Jahre 2006 verfasste Prof. em. Bridget Shield den ersten Bericht für die Interessengemeinschaft. Dieser wurde unter dem Titel "Evaluation of the Social and Economic Costs of Hearing Impairment" ("Auswertung der sozialen und ökonomischen Kosten von Schwerhörigkeit") veröffentlicht.

