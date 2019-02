Die Aussicht auf ein wichtiges Patent hat die Aktien des Biotechnologieunternehmens Medigene zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit gut fünf Wochen getrieben. Im frühen Handel schossen die Papiere in der Spitze um achteinhalb Prozent auf 9,57 Euro hoch. Zuletzt notierten sie noch bei 9,51 Euro.

Das Europäische Patentamt will Medigene das Patent für dessen T-Zell-Receptor-Sammlung erteilen. Diese Bibliothek umfasst die variablen Bausteine sämtlicher menschlichen T-Zell-Rezeptoren (TCR), wie das Unternehmen am Montag in Martinsried bei München mitteilte.

Medigene hat sich auf die sogenannte TCR-Therapie spezialisiert. Dabei handelt es sich um eine neuartige Gentherapie, bei der körpereigene T-Zellen mit zielgenau für den Tumor entwickelten T-Zell-Rezeptoren ausgestattet werden. Die T-Zellen als Kämpfer des menschlichen Immunsystems können so die Tumorzellen erkennen und unschädlich machen. Die durch das Patent künftig geschützte Bibliothek soll es Medigene ermöglichen, schnell und mit hohem Durchsatz eine große Anzahl von passgenauen TCR-Kandidaten rekonstruieren zu können.

Die seit September im SDax gelisteten Medigene-Papiere hatten im vergangenen Jahr keinen leichten Lauf, nachdem sich eine ohnehin mit Verzögerung gestartete wichtige Blutkrebsstudie nicht so schnell in Gang kam wie erhofft. Zudem verlor das Unternehmen seinen Finanzvorstand Thomas Taapken. Binnen Jahresfrist gab der Kurs um mehr als 40 Prozent nach. Seit Jahresbeginn geht es nach einigen positiven Nachrichten für das Unternehmen an der Börse aber wieder aufwärts./tav/ag/men

ISIN DE000A1X3W00

AXC0120 2019-02-25/10:59