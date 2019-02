ein börsennotiertes Finanzunternehmen und FinTech mit den Schwerpunkten Social-Investing-Plattform, Trading, Handel mit virtuellen Gütern und Kryptowährungen - hat einen neuen ZINS-CFD aufgelegt und ermöglicht es Anlegern damit fortan Social-Investing Aspekte und Sparideen miteinander zu kombinieren. Der Zins-CFD ist der erste CFD, den NAGA mit seiner Tochter NAGA Markets Ltd in Eigenregie auflegt. Mit der Erweiterung der Produktpalette sollen nicht nur bestehende Mitglieder der Social-Investing Plattform, sondern auch klassische Sparer ange-sprochen werden, die von dem Niedrigzinsumfeld im Euroraum enttäuscht sind. Der neue Zins-CFD ermöglicht es bereits ab 100 EUR von den globalen Zinsunterschieden zu profitieren. Dank modernster Finanztechnologie und Algorithmen kann NAGA die Zinsunterschiede vollautomatisch an die eigenen Kunden weitergeben und sorgt gleichzeitig für vollste Transparenz und Kontrolle. Yasin Qureshi, Vorstand der NAGA Group, ist vom neuen Produkt überzeugt: "Angesichts der Inflationsrate von über 1,7% in 2018 und der 0% Zinspolitik der EZB, lohnt es sich derzeit einfach nicht konventionell zu sparen. Mit dem NAGA Zins-CFD erweitern wir dabei unser Social-Investing Erlebnis um ein innovatives Sparelement. Eine Kampagne, wie die des Zins-CFD's ist zudem der Startschuss für NAGA, weitere vergleichbare Finanz- und Investmentprodukte mittels der NAGA Trader Social-Investing-Plattform auf den Markt zu bringen." Das Konto für den NAGA Zins-CFD können Anleger kostenlos und voll digital bei NAGA Markets innerhalb von wenigen Minuten unter https://www.naga.de eröffnen. Die Einzahlung kann durch Banküberweisung auf ein deutsches Bankkonto, mittels Kreditkarten, Online-Überweisung oder über Kryptowährungen getätigt werden. Nach dem Kauf des Zins-CFDs, kann die Performance einfach über die NAGA Trader App oder im Internetbrowser verfolgt werden. Die Kontoführung ist kostenlos und der Zins-CFD kann jederzeit ohne zusätzliche Gebühr wiederverkauft werden. Zusätzlich erhält der Kunde vollen Zugriff auf die gesamte NAGA Plattform und ist Teil des über 500.000 Nutzer großen Social Investing-Netzwerks. NAGA Vorstand Benjamin Bilski ergänzt: "Dank unserer Plattformstrategie und der gesamten technologischen Infrastruktur, können wir mit dem NAGA Zins-CFD - neben dem Aktien- sowie Kryptowährungshandel - eine einfache sowie verständliche Alternative für das digitale Anlegen anbieten. Mit der Möglichkeit bereits ab 100 EUR zu investieren und über den NAGA Trader jederzeit die Kontrolle über das Investment zu haben, bieten wir unseren Kunden ein hohes Maß an User-Experience." Die Kampagne zum NAGA Zins-CFDs wird ab Ende Februar durch einen offiziellen TV-Spot beim deutschen Pay-TV Sender SKY sowie durch Bandenwerbung bei Heimspielen des HSV im Hamburger Volkspark-Stadion lanciert. Zeichen (mit Leerzeichen): 3.058 _____________________________ Tags, Stichworte: The NAGA Group NAGA Social-Investing Finanzunternehmen Sparen NAGA Zins CFD Zinsen Yasin Sebastian Qureshi Benjamin Bilski ______________________________ THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi und Benjamin Bilski gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte. Link zur THE NAGA GROUP Webseite: https://www.naga.com ______________________________ Kontakt: The NAGA Group AG Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg E: press@naga.com 25.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 780479 25.02.2019 ISIN DE000A161NR7 AXC0122 2019-02-25/11:01