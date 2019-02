Berlin (ots) -



Der Schriftsteller Karl Olsberg promovierte über künstliche Intelligenz, war Unternehmensberater und hat inzwischen fast 40 Bücher geschrieben. Thriller, Sachbücher und die in der Minecraft-Welt spielende Kinderbuchreihe "Das Dorf". Das liegt am Rand einer Schlucht und in dem erleben die beiden Freunde Primo und Kolle jede Menge lustige und spannende Abenteuer. Das neueste gibt's ab sofort als Audible Original Hörspiel zum Download - und natürlich sind in "Das Dorf, Staffel 3" auch wieder die erfolgreichen YouTuber Izzi und TheKedosZone mit an Bord. Jessica Martin verrät Ihnen mehr über unseren aktuellen Hörbuch-Tipp.



Sprecherin: Das hat Primo nun wirklich nicht erwartet: Genau in dem Moment als er sich mit Sohn Nano, Wolf Paul und Golem Asimov die neue Mondrakete des Erfinders Lausius anschaut, taucht plötzlich sein alter Erzfeind auf:



O-Ton 1 (Das Dorf, 27 Sek.): "Artrax!" "So sieht man sich wieder, Sterblicher!" "Bei Notch! In die Raumkapsel. Schnell!" Primo wirft einen letzten Blick auf Asimov, der vor der geschlossenen Tür auf der Holzbrücke steht. "Three, two, one, zero... SFX Raketenstart



Sprecherin: Ihre Flucht ins Weltall endet aber nicht auf dem Mond, sondern wieder auf der Erde, wo sie - weit weg von ihrem Dorf - gleich mal Indianern in die Hände fallen.



O-Ton 2 (Das Dorf, 18 Sek.): "Verschwinde von unseren Jagdgründen, oder wir werden dich mit Pfeilen durchbohren." "Das läuft ja wieder mal super!" "Kommt nicht infrage!" "Entweder, du legst deine Waffe ab, oder du stirbst im Kampf, Bleichgesicht!" "Also schön. Ihr habt gewonnen."



Sprecherin: Da ahnen Primo und seine Weggefährten aber noch nicht, dass die Indianer sie nur gefangen genommen haben, um sie einem Ungeheuer zu opfern:



O-Ton 3 (Das Dorf, 25 Sek.): Der Anblick des Wesens lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Es hat einen länglichen Körper. Jedoch hat es keine Arme und Beine, dafür aber drei Köpfe, die sich nun Primo zuwenden. "Au weia! Das Vieh ist aber hässlich!" "Tatsächlich, eine dreiköpfige Schlange! Wer hätte das gedacht!"



Sprecherin: Doch so einfach geben sie ihre Freiheit nicht auf. Mit vereinten Kräften kämpfen sie gegen das übermächtige Monster.



O-Ton 4 (Das Dorf, 24 Sek.): Doch das Ungeheuer scheint kaum Schaden davonzutragen. Die Köpfe des Ungeheuers wenden sich Primo zu. Alle drei schießen gleichzeitig Totenschädel auf ihn ab. Zweien davon kann er knapp ausweichen, doch der dritte trifft ihn an der Brust. Obwohl die Diamantrüstung einen Teil der Wucht abfängt, wird Primo zu Boden geschleudert.



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie wissen wollen, wie dieser scheinbar aussichtslose Kampf endet: Die dritte Staffel von Karl Olsbergs "Das Dorf" gibt's ab sofort als aufwendig produziertes Audible Original Hörspiel zum Download. Mit Michael Che-Koch als Erzähler und mit den YouTubern Izzi und TheKedosZone als Primo und Kolle. Weitere Infos dazu finden Sie unter http://audible.de/tipp.



