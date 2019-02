Einem Bericht von Baltic Times zufolge ist die voestalpine an einem Auftrag in Litauen beteiligt. Demnach plant Lietuvos Gelezinkeliai (Lithuanian Railways) in diesem und im nächsten Jahr Schienen im Wert von 36,5 Mio. Euro für Gleisreparaturen zu kaufen. Der erste Vertrag über 11,5 Mio. Euro sei bereits mit dem lettischen Eisenbahnunternehmen Sigmen unterzeichnet worden. Vorläufige Verträge mit den erfolgreichen Bietern Sigmen und Voestalpine VAE Legetecha, einem Hersteller von Eisenbahnschaltern, seien im Dezember letzten Jahres unterzeichnet worden, heißt es in dem Bericht.

