Käufer von Häusern oder Wohnungen sparen durch eine geplante Neuregelung der Maklergebühren nach Einschätzung des Justizministeriums bis zu drei Milliarden Euro. Zugleich müssen die Makler mit jährlichen Umsatzeinbrüchen von 660 bis 750 Millionen Euro rechnen. Das geht aus dem Gesetzentwurf des Ministeriums hervor, der nun in der Bundesregierung diskutiert wird und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Justizministerin Katarina Barley (SPD) will durchsetzen, dass künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt - also in vielen Fällen der Verkäufer.

Derzeit werden die Maklerkosten oft auf den Käufer umgelegt. Ein eigenes Zuhause werde dadurch "gerade für junge Menschen und Familien immer schwerer zu finanzieren", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung". Wie schon bei Vermietungen solle auch bei Immobilienkäufen der Grundsatz "Wer bestellt, der zahlt" gelten. "Das sorgt für einen echten Wettbewerb und faire Preise bei den Maklerkosten", sagte die Ministerin. Auf Verkäufer von Wohnimmobilien kommen nach Einschätzung des Ministeriums dadurch zusätzliche Maklerkosten von rund 3,3 Milliarden Euro zu./tam/DP/men

AXC0134 2019-02-25/11:25